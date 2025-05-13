«Персонажа пристально изучат»: Меладзе предрекли запрет на въезд в Латвию вслед за Орбакайте

Российские исполнители в последнее время всё чаще сталкиваются с запретами на въезд в Прибалтику, зачастую они становятся персонами нон грата независимо от их политической позиции. По мнению музыкального критика и продюсера Павла Рудченко, из-за своей неоднозначной гражданской позиции под угрозой оказался Валерий Меладзе, у которого запланировано выступление в Риге в конце июня. Критик убеждён, что исполнителю хитов «Салют, Вера» и «Самба белого мотылька» могут грозить санкции.

«Я считаю вполне реальным развитие сценария с запретом на въезд в Латвию для Меладзе. Латвийские власти в ближайшее время прошерстят артистов с российским гражданством. Меладзе ранее был замечен в антироссийских высказываниях, но я думаю, что данного персонажа очень пристально изучат», – рассказал в беседе с изданием «Абзац» критик.

После анализа всех деталей, для певца может быть введён ряд ограничений — вплоть до закрытия въезда в страну, предположил Рудченко.

В России Меладзе и его выступления не пользуются былой популярностью уже на протяжении трёх лет. В 2022 году артист не поддержал начало спецоперации и стал выступать с антироссийскими лозунгами. Как следствие — отмена череды его концертов. Несмотря на то, что он пытался оправдаться и занять иную позицию, полностью восстановить репутацию не удалось.