Назван лучший способ обогреть квартиру после отключения батарей

В Москве май выдался холодным, поэтому отключение отопления создаёт проблемы для жителей многоквартирных домов. Эксперт по домоводству Марина Рубенкова советует использовать электрические обогреватели как самый безопасный вариант для повышения температуры в жилище.

«Электрические обогреватели наиболее безопасны. Лучше выбирать модели с таймером и автоматическим отключением. Однако не стоит ставить прибор близко к шторам, мягкой мебели и бытовой технике. Если обогреватель начинает издавать шум или неприятный запах, нужно сразу же выключить его и проверить на наличие неисправностей», — сказала Рубенкова «Вечерней Москве».

Эксперт отметила, что многие россияне могут использовать электрические духовки для обогрева, ненадолго открывая дверцу разогретой печи, но не оставляя её без присмотра. При этом газовую плиту для этих целей применять нельзя. В качестве альтернативы она предложила кастрюлю с горячей водой, поставленную в центре комнаты для постепенного распространения тепла.

Специалист предупредила, что открытый огонь (например, свечи) опасен из-за риска пожара, а также подчеркнула необходимость проветривания, чтобы избежать накопления углекислого газа.