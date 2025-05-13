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Регион
13 мая, 09:14

«Пьяных на дороге не уменьшится»: В НАС не оценили новый порядок медосвидетельствования

Вице-президент НАС Шапарин: Изменения в медосвидетельствовании не решат проблемы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Image Point Fr

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Image Point Fr

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что вводимые с 1 сентября 2025 года изменения в процедуру медосвидетельствования на опьянение не приведут к радикальным переменам и не решат ключевые проблемы в этой сфере.

«Пока мы не победим проблему с коррупцией и уходом от ответственности, мы можем принимать любые вообще методики, хоть регламентирующие вообще всё, что угодно и как угодно, но количество пьяных на дороге у нас не уменьшится», — сказал собеседник радио «Комсомольская правда».

Шапарин отметил, что предлагаемые Минздравом изменения носят преимущественно бюрократический характер, затрагивая в основном процессуальные аспекты и юридические формальности. Особую озабоченность специалиста вызывает вопрос выявления наркотического опьянения. По его словам, эта сфера остаётся недостаточно проработанной, поскольку единственным действенным методом остаётся освидетельствование в медицинских учреждениях. Шапарин обратил внимание, что существующие методы контроля охватывают далеко не все виды наркотических веществ.

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Напомним, с 1 сентября 2025 года в России вступят в силу новые правила медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Одним из изменений станет уточнение порядка проведения освидетельствования при оказании экстренной медицинской помощи. В частности, у пострадавших в результате аварий или у лиц с признаками отравления наркотическими, токсичными или психотропными веществами будет осуществляться отбор биоматериалов — крови и мочи.

Александра Мышляева
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