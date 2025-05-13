Забывал имена и сбивался с мысли: Белый дом с 2022 года скрывал умственную деградацию Байдена

Помощники экс-президента США Джо Байдена предпринимали шаги по его изоляции от собственного персонала. Это привело к тому, что многие подчинённые оставались в неведении относительно масштабов умственных нарушений бывшего американского лидера, пишет британская газета Guardian, получившая доступ к ещё не изданной книге журналистов Джейка Таппера и Алекса Томпсона под названием «Первородный грех: деградация президента Байдена, её сокрытие и его катастрофическое решение баллотироваться снова».

«Неназванный высокопоставленный помощник, покинувший Белый дом из-за того, что считал, что Байдену не стоит баллотироваться, признался авторам, что «они пытались оградить его от его же сотрудников, поэтому многие люди не догадывались о степени (умственной. — прим Life.ru) деградации, начавшейся в 2023 году», — сказано в материалах газеты.

В книге, как сообщает издание, описываются проблемы со здоровьем, с которыми Байден сталкивался с 2022 года, включая участившиеся случаи потери нити повествования во время выступлений и провалы в памяти. Экс-президент Штатов забывал имена сотрудников.

Также отмечается, что при записи двухминутных видеообращений, когда бывший хозяин Белого дома не мог обойтись без пауз или ошибок, его штаб использовал съёмку с двух камер одновременно для последующего незаметного редактирования и монтажа.