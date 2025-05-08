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8 мая, 11:46

«Величайшее сокрытие правды»: Трамп готовится разоблачить Байдена перед всем миром

Politico: Команда Трампа опубликует интервью Байдена со спецпрокурором Хуром

Обложка © ТАСС / AP / Alex Brandon

Обложка © ТАСС / AP / Alex Brandon

В Белом доме хотят обнародовать интервью экс-президента США Джо Байдена со спецпрокурором Робертом Хуром, которое ранее нигде не публиковалось. Аудиозапись содержит одно из «величайших сокрытий правды в истории». Об этом сообщает Politico.

«Администрация Трампа планирует обнародовать аудиозапись интервью бывшего президента Джо Байдена с Робертом Хуром, спецпрокурором, который расследовал хранение Байденом секретных документов и поднимал вопрос о его умственном состоянии», — написано в статье.

Напомним, что дело было заведено после того, как в 2023 году в аналитическом центре Вашингтона были найдены секретные документы периода работы Байдена вице-президентом Соединённых Штатов. В рамках расследования этого дела Байден в 2024 год дал интервью, однако тогда администрация Белого дома отказалась предоставить аудиозапись разговора комитету конгресса по надзору. В отчёте о расследовании генпрокурор указал на проблемы с памятью у Байдена.

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Полина Никифорова
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