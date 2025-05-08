«Величайшее сокрытие правды»: Трамп готовится разоблачить Байдена перед всем миром

В Белом доме хотят обнародовать интервью экс-президента США Джо Байдена со спецпрокурором Робертом Хуром, которое ранее нигде не публиковалось. Аудиозапись содержит одно из «величайших сокрытий правды в истории». Об этом сообщает Politico.