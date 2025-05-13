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Регион
13 мая, 10:13

В Кремле объяснили, почему Европа не может быть посредником по урегулированию на Украине

Песков: Подход Европы по Украине направлен на продолжение войны

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Европейский подход к урегулированию конфликта на Украине серьёзно отличается от российского и американского. Он нацелен на продолжение боевых действий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Подход [Европы] не является сбалансированным, направлен на продолжение войны и резко контрастирует с тем подходом, который демонстрируют в Москве или Вашингтоне», — сказал представитель Кремля на брифинге.

По словам Пескова, Европа не может быть посредником в урегулировании, так как занимает сторону Киева. Европейцы не могут претендовать на непредвзятый, сбалансированный подход, указал пресс-секретарь главы государства в ответ на вопрос об участии представителей Европы в переговорах по украинскому конфликту.

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Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин призвал Украину вернуться к прямым переговорам, прерванным весной 2022 года. В Москве считают, что Киев вышел из диалога тогда под давлением стран Запада. Глава государства предложил встречу в Стамбуле, на которую сразу же захотели приехать европейские политики.

Александр Юнашев
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