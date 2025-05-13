Европейский подход к урегулированию конфликта на Украине серьёзно отличается от российского и американского. Он нацелен на продолжение боевых действий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Подход [Европы] не является сбалансированным, направлен на продолжение войны и резко контрастирует с тем подходом, который демонстрируют в Москве или Вашингтоне», — сказал представитель Кремля на брифинге.

По словам Пескова, Европа не может быть посредником в урегулировании, так как занимает сторону Киева. Европейцы не могут претендовать на непредвзятый, сбалансированный подход, указал пресс-секретарь главы государства в ответ на вопрос об участии представителей Европы в переговорах по украинскому конфликту.