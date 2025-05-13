В Кремле объяснили, почему Европа не может быть посредником по урегулированию на Украине
Песков: Подход Европы по Украине направлен на продолжение войны
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Европейский подход к урегулированию конфликта на Украине серьёзно отличается от российского и американского. Он нацелен на продолжение боевых действий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Подход [Европы] не является сбалансированным, направлен на продолжение войны и резко контрастирует с тем подходом, который демонстрируют в Москве или Вашингтоне», — сказал представитель Кремля на брифинге.
По словам Пескова, Европа не может быть посредником в урегулировании, так как занимает сторону Киева. Европейцы не могут претендовать на непредвзятый, сбалансированный подход, указал пресс-секретарь главы государства в ответ на вопрос об участии представителей Европы в переговорах по украинскому конфликту.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин призвал Украину вернуться к прямым переговорам, прерванным весной 2022 года. В Москве считают, что Киев вышел из диалога тогда под давлением стран Запада. Глава государства предложил встречу в Стамбуле, на которую сразу же захотели приехать европейские политики.