Скоро молодёжь сможет бесплатно посещать цирки по «Пушкинской карте»
Путину предложат идеи для внедрения цирков в программу «Пушкинская карта»
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Правительство России должно разработать идеи по внедрению цирков в программу «Пушкинская карта». Их необходимо представить президенту России Владимиру Путину до 30 ноября. Такое решение было принято на заседании Совета по культуре и искусству.
«Правительству Российской Федерации... с учётом ранее данных поручений представить предложения об участии цирков в программе «Пушкинская карта», — указано на сайте Кремля.
«Пушкинской картой» может пользоваться молодёжь возрастом от 14 до 22 лет включительно. Каждый год она пополняется на 5 тысяч рублей, которые нужно потратить в течение года. Ей можно оплатить поход в музей, театр, кино, на лекцию и другие культурные мероприятия.
Ранее Путину показали фильм «В списках не значился», созданный по одноимённой повести Бориса Васильева. Глава государства высоко оценил эту кинокартину, отметив её патриотизм. Режиссёром картины выступил Сергей Коротаев.