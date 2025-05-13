Скоро молодёжь сможет бесплатно посещать цирки по «Пушкинской карте»

Правительство России должно разработать идеи по внедрению цирков в программу «Пушкинская карта». Их необходимо представить президенту России Владимиру Путину до 30 ноября. Такое решение было принято на заседании Совета по культуре и искусству.

«Пушкинской картой» может пользоваться молодёжь возрастом от 14 до 22 лет включительно. Каждый год она пополняется на 5 тысяч рублей, которые нужно потратить в течение года. Ей можно оплатить поход в музей, театр, кино, на лекцию и другие культурные мероприятия.