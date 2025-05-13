В России призвали обязать банки компенсировать ущерб жертвам мошенников

Банк или оператор связи должны возместить финансовый ущерб жертвам мошенничества в зависимости от того, кто несёт ответственность за произошедшее. Об этом газете «Известия» сообщил юрист Дмитрий Кваша.

«Если банк не выполнил свои нормативные требования, то он [должен компенсировать ущерб], если оператор не осуществил в должной степени соблюдение мер безопасности, то, соответственно, применить какую-то меру, наверное, можно», — отметил он.

Юрист отметил, что законодательство может чётко определить зону ответственности банков и операторов связи при возникновении мошеннических случаев. Он указал, что банки обязаны проявлять осторожность при выдаче кредитов и отслеживать финансовые операции, принимая во внимание тот факт, что пострадавшие от злоумышленников зачастую сами переводят средства преступникам. По мнению специалиста, операторы связи также должны контролировать, на чье имя регистрируются номера и не входят ли они в чёрные списки.

Эксперт подчеркнул, что важно не допустить ущерба для пострадавших граждан, так как при разбирательствах между банком и оператором человек, оформивший кредит, продолжает нести финансовые обязательства по выплате процентов.

Кроме того, он обратил внимание на необходимость совместной работы кредитных учреждений и операторов связи для оперативного обмена информацией о мошенниках. Юрист напомнил, что существует возможность пожаловаться на подозрительные звонки, и отметил, что в идеале такие данные должны в реальном времени поступать от операторов мобильной связи банкам, чтобы те могли быстрее реагировать на случаи мошенничества.