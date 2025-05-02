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2 мая, 09:04

«Вернули бы квартиры»: Юрист предложил компенсировать убытки от мошенников всем так же, как Долиной

Юрист Соловьёв: Хорошо бы дело Долиной с мошенниками стало неким прецедентом

Лариса Долина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / larisa.dolina.official

Лариса Долина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / larisa.dolina.official

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв высказался по поводу апелляции на решение, признавшее сделку купли-продажи квартиры народной артистки России Ларисы Долиной недействительной. По мнению эксперта, было бы справедливо, если бы возврат недвижимости и денежных средств пострадавшим от мошеннических схем осуществляли не только в случае известных личностей, но и для всех граждан.

«Хорошо, если бы дело Долиной стало неким прецедентом, по которым бы всем людям, у которых мошенники отобрали квартиру в пользу других, вернули квартиры», — подытожил Соловьёв.

Он утверждает, что суд нижестоящей инстанции, аннулируя данную сделку, пришёл к выводу о психоэмоциональной нестабильности Долиной в момент подписания соглашения. Собеседник RT подчеркнул, что подобные решения принимаются нечасто, так как необходимы обоснованные медицинские заключения, результаты обследований и экспертные оценки.

Вика Цыганова возмутилась, что обманутой мошенниками Долиной вернули квартиру
Вика Цыганова возмутилась, что обманутой мошенниками Долиной вернули квартиру

Напомним, в августе 2024 года, став жертвой мошенников, Долина продала квартиру площадью 236 квадратных метров. Ущерб от действий злоумышленников оценили примерно в 200 миллионов рублей. В марте 2025 года суд постановил вернуть жильё Долиной, однако теперь ей предстоит выплатить бывшей «владелице» квартиры компенсацию свыше 110 миллионов рублей. Накануне стало известно, что покупательница решила обжаловать в суде передачу недвижимости певице.

Александра Мышляева
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