«Вернули бы квартиры»: Юрист предложил компенсировать убытки от мошенников всем так же, как Долиной

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв высказался по поводу апелляции на решение, признавшее сделку купли-продажи квартиры народной артистки России Ларисы Долиной недействительной. По мнению эксперта, было бы справедливо, если бы возврат недвижимости и денежных средств пострадавшим от мошеннических схем осуществляли не только в случае известных личностей, но и для всех граждан.

«Хорошо, если бы дело Долиной стало неким прецедентом, по которым бы всем людям, у которых мошенники отобрали квартиру в пользу других, вернули квартиры», — подытожил Соловьёв.