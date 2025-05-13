Как отсудить компенсацию, если простудились на работе: лайфхак от эксперта по ЖКХ

Середина мая не радует теплом во многих регионах страны, холод на улице накладывается и на окончание отопительного сезона. Поэтому многие россияне простужаются — дома или на работе. Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал Life.ru, как получить компенсацию через суд, если вы заболели из-за сквозняков и холода в офисе.

Согласно Трудовому кодексу РФ (ст. 212) работодатель обязан обеспечить безопасные условия труда. По закону (СанПиН 1.2.3685-21) весной в офисах должно быть не ниже 20–22 °C, летом не ниже 23–25 °C. Если в помещении холоднее, работодатель должен принять меры: установить обогреватели, утеплить окна или сократить рабочий день. Когда работодатель ничего не делает — это нарушение, за которое компанию могут оштрафовать. Штраф для ИП — от 2000 до 5000 рублей, для юридических лиц — от 50 000 до 80 000 рублей. Дмитрий Бондарь Общественный деятель, эксперт по ЖКХ

Получить компенсацию возможно через суд. Для этого необходимо доказать связь болезни с условиями на работе. Обратитесь к врачу и сообщите, что переохладились на работе. Важно, чтобы это было зафиксировано в больничном листе или амбулаторной карте. Зафиксируйте температуру в офисе: сделайте фото с термометром, соберите свидетельства коллег, запросите у работодателя акт замера температуры. Дополнительно напишите заявление о расследовании случая в те дни, когда в офисе было холодно. Работодатель обязан провести проверку (ст. 229.2 ТК РФ). Если он отказывается, можно обратиться в Трудовую инспекцию.

Если связь заболевания с условиями труда будет доказана, можно требовать компенсацию. Согласно ст. 237 ТК РФ вы имеете право на компенсацию морального вреда, причинённого вам неправомерными действиями или бездействием работодателя. Размер компенсации определяется судом. Также возможно возмещение дополнительных расходов, связанных с лечением. Например, расходы на лекарства, консультации врачей, реабилитацию (при наличии подтверждающих документов).

Конкретную сумму компенсации определяет суд, исходя из степени вины работодателя, тяжести вреда здоровью и других обстоятельств дела. Важно помнить: чем больше доказательств вы соберёте, тем выше ваши шансы на успех, подчеркнул Бондарь.

Врач-терапевт Юрий Серебрянский в беседе с Life.ru призвал не забывать о тёплых носках и в офисе, и дома, пить горячий чай или кофе (алкоголь при этом не поможет), на обед выбирать супы. Физические упражнения на рабочем месте тоже помогут согреться: пройдитесь, разомнитесь. А на рабочем месте нелишним будет портативный обогреватель.