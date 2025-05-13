«На самом высоком уровне»: Зюганов рассказал, кто должен представлять Россию на переговорах

К любым переговорам следует тщательно готовиться. В случае с переговорами России и Украины по урегулированию конфликта президент РФ Владимир Путин уже определил главную цель — устранить причины, которые породили конфликт. Решения на этих переговорах должны приниматься на самом высоком уровне, заявил глава КПРФ Геннадий Зюганов.

Зюганов рассказал, кто должен быть в переговорной группе в Стамбуле. Видео © Life.ru

«Любые переговоры требуют очень тщательной подготовки. <...> Мы за мир — и будем делать всё, чтобы мир наступил на многие годы вперёд. Чтобы это перемирие не закончилось тем, что Европа насуёт туда новое оружие, а дроны будут летать во всей стране. Поэтому надо принимать решения на самом высоком уровне», — сказал Зюганов в интервью Life.ru.

Зюганов также заявил, что проблемы начались ещё в 90-х годах из-за англосаксов, членов НАТО и американской администрации. Теперь для урегулирования конфликта необходимо чётко обговорить все условия. Россия уже готова без всяких предварительных условий сесть за стол переговоров в Стамбуле.