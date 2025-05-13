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Регион
13 мая, 10:56

Брижит Бардо заявила о своём разочаровании из-за нынешней политики Макрона

Брижит Бардо: Целый батальон людей разочаровался в Макроне

Обложка © ТАСС/АР/Remy de la Mauviniere

Обложка © ТАСС/АР/Remy de la Mauviniere

Знаменитая французская актриса Брижит Бардо выразила своё недовольство президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Она заявила, что разочарована его политикой. При этом в рядах недовольных не только артистка — действия нынешнего французского лидера вызывают негатив у многих людей.

«Да. И это не только я, есть целый батальон тех людей, кто им разочарован», — сказала актриса в телеинтервью BFMTV.

Также у Бардо спросили, что она написала бы в письме, адресованному Макрону. Она заявила, что отправила бы послание с фразой «никогда не поздно начать действовать правильно».

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Ранее Макрон угодил в очередной скандал. В Сети завирусилось видео, на котором он в обществе канцлера Германии Фридриха Мерца при появлении журналистов с камерами быстро прячет нечто, похожее на пакетик с белым порошком. Многие заподозрили его в употреблении кокаина.

Полина Никифорова
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