«Нам их неоткуда взять»: Из российских банков пропали доллары нового образца
SHOT: Доллары нового образца исчезли из российских банков
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В российских банках практически иссяк запас долларов нового образца, а дефицит валюты, о котором сообщалось ранее, набирает обороты, выяснил SHOT. Новые купюры в обменниках стали редкостью, а в некоторых их не видели годами.
Доллары нового образца исчезли из российских банков. Видео © Telegram / SHOT
«Нам их неоткуда взять. Мы продаём то, что нам приносит население», — объяснили в одной из финансовых организаций.
Так, в Россельхозбанке на Тверской-Ямской новых банкнот не бывает вовсе, а в «Фора-банке» на Грузинском Вале валюта появляется лишь изредка. В «Финам» в Настасьинском переулке признались, что не видели новых долларов уже два года. Лишь в «Трансстройбанке» можно найти небольшие партии, но за каждые 100 долларов нового образца взимают дополнительную комиссию в 200 рублей за «подбор купюр».
Кассиры предупреждают: после летнего сезона отпусков ситуация станет ещё острее. Старые купюры всё чаще отказываются принимать за границей, и российские туристы вывозят последние запасы новых долларов.
Ранее в ходе исследования Банк России обнаружил, что ценовые ожидания россиян почти не зависят от официальных данных об инфляции. Эксперты ЦБ выяснили: граждане не принимают во внимание информацию ни о текущей инфляции, ни о целях регулятора, ни о его успехах в борьбе с ростом цен.