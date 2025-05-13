«Нам их неоткуда взять»: Из российских банков пропали доллары нового образца

В российских банках практически иссяк запас долларов нового образца, а дефицит валюты, о котором сообщалось ранее, набирает обороты, выяснил SHOT. Новые купюры в обменниках стали редкостью, а в некоторых их не видели годами.

Доллары нового образца исчезли из российских банков. Видео © Telegram / SHOT

«Нам их неоткуда взять. Мы продаём то, что нам приносит население», — объяснили в одной из финансовых организаций.

Так, в Россельхозбанке на Тверской-Ямской новых банкнот не бывает вовсе, а в «Фора-банке» на Грузинском Вале валюта появляется лишь изредка. В «Финам» в Настасьинском переулке признались, что не видели новых долларов уже два года. Лишь в «Трансстройбанке» можно найти небольшие партии, но за каждые 100 долларов нового образца взимают дополнительную комиссию в 200 рублей за «подбор купюр».

Кассиры предупреждают: после летнего сезона отпусков ситуация станет ещё острее. Старые купюры всё чаще отказываются принимать за границей, и российские туристы вывозят последние запасы новых долларов.