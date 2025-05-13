Назван регион РФ, жители которого могут накопить на квартиру в столице даже быстрее москвичей

Жители Чукотского автономного округа могут быстрее остальных накопить на однокомнатную квартиру на вторичном рынке Москвы. Для этого им придётся откладывать всю зарплату на протяжении почти семи лет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующее исследование.

«Стоимость «однушки» на вторичном рынке в Москве составила 14,8 миллиона рублей. Быстрее всего на столичную однокомнатную квартиру накопят жители Чукотского автономного округа, так как высокие северные зарплаты позволят им собрать необходимую сумму всего за 6,9 года», — говорится в материале.

Самим москвичам понадобится 8,2 года. Такой же показатель в Магаданской области и Ямало-Ненецком автономном округе. В Камчатском крае понадобится подождать 9,1 года.

Дольше всего ждать потребуется жителям Северной Осетии (26,9 года), Кабардино-Балкарии (27,3), Дагестана (28,6), Чечни (29,9) и Ингушетии (32,1). Также уточняется, что жителям Петербурга необходимо копить на однушку в столице 11,8 года, Подмосковья — 12,2, Ленобласти — 15,3.