Стало известно, кому достанется наследство Нины Гребешковой
Kp.ru: Квартиру и дачу Нины Гребешковой унаследует её единственная дочь Оксана
Нина Гребешкова и Оксана Гайдай (Худякова). Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов
Дочь заслуженной артистки России Нины Гребешковой, Оксана Худякова, является единственной наследницей вдовы советского режиссёра Леонида Гайдая. Об этом сообщает kp.ru.
По данным издания, актриса оставила дочери дачу под Москвой и квартиру в столице. При этом отмечается, что Гребешкова жила обеспеченно, но не обладала несметными богатствами.
Оксана Худякова унаследует двухкомнатную квартиру в Москве, которая находится в районе метро «Аэропорт». Это жильё перешло после смерти Гайдая. Его площадь составляет 50 кв. м. стоимость оценивается в 20 миллионов рублей. Сам знаменитый режиссёр получил апартаменты от государства в 1959 году.
Помимо квартиры, Худяковой также отойдёт дача в СНТ «Мосфильм», расположенная под Звенигородом в Московской области. Цена участка оценивается примерно в пять миллионов рублей. В 2014 и 2017 годах туда приезжала команда телепередачи про ремонт для помощи в восстановлении дома после пожара.
Напомним, что 10 мая на 95-м году жизни скончалась актриса Нина Гребешкова, вдова режиссёра Леонида Гайдая. Её не стало примерно в 14:00. Похороны артистки пройдут 14 мая на Кунцевском кладбище в столице. Зрители помнят Нину Гребешкову по множеству запоминающихся ролей, включая образы врача в «Кавказской пленнице», жены Горбункова в «Бриллиантовой руке», Анны Горбушкиной в «Не может быть!», тёти Клавы в «Спортлото-82».