Стало известно, кому достанется наследство Нины Гребешковой

Дочь заслуженной артистки России Нины Гребешковой, Оксана Худякова, является единственной наследницей вдовы советского режиссёра Леонида Гайдая. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, актриса оставила дочери дачу под Москвой и квартиру в столице. При этом отмечается, что Гребешкова жила обеспеченно, но не обладала несметными богатствами.

Оксана Худякова унаследует двухкомнатную квартиру в Москве, которая находится в районе метро «Аэропорт». Это жильё перешло после смерти Гайдая. Его площадь составляет 50 кв. м. стоимость оценивается в 20 миллионов рублей. Сам знаменитый режиссёр получил апартаменты от государства в 1959 году.