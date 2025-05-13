Путин выразил соболезнования в связи с кончиной вдовы Гайдая Нины Гребешковой
Нина Гребешкова. Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким актрисы Нины Гребешковой. Глава государства подчеркнул, что Нина Павловна была светлым, талантливым и обаятельным человеком, актрисой, которую любили многие поколения зрителей.
«Её большой творческий путь был наполнен яркими, запоминающимися ролями, вошедшими в историю отечественного кинематографа. Добрая память о Нине Гребешковой навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей, всех почитателей её щедрого дарования», — говорится в телеграмме.
Напомним, вдова режиссёра Леонида Гайдая актриса Нина Гребешкова умерла на 95-м году жизни. Смерть наступила 10 мая около двух часов дня. Похороны артистки состоятся 14 мая на Кунцевском кладбище в Москве. Зрители запомнили Гребешкову по ролям врача психиатрической больницы в фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», жены Семёна Семёновича Горбункова в фильме «Бриллиантовая рука», Анны Горбушкиной в «Не может быть!», тёти Клава в фильме «Спортлото-82» и многих других.