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Регион
13 мая, 08:07

Путин выразил соболезнования в связи с кончиной вдовы Гайдая Нины Гребешковой

Нина Гребешкова. Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Нина Гребешкова. Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким актрисы Нины Гребешковой. Глава государства подчеркнул, что Нина Павловна была светлым, талантливым и обаятельным человеком, актрисой, которую любили многие поколения зрителей.

«Её большой творческий путь был наполнен яркими, запоминающимися ролями, вошедшими в историю отечественного кинематографа. Добрая память о Нине Гребешковой навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей, всех почитателей её щедрого дарования», — говорится в телеграмме.

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Умерла Нина Гребешкова: 5 цитат её героинь, которые будут нести вечную память об актрисе

Напомним, вдова режиссёра Леонида Гайдая актриса Нина Гребешкова умерла на 95-м году жизни. Смерть наступила 10 мая около двух часов дня. Похороны артистки состоятся 14 мая на Кунцевском кладбище в Москве. Зрители запомнили Гребешкову по ролям врача психиатрической больницы в фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», жены Семёна Семёновича Горбункова в фильме «Бриллиантовая рука», Анны Горбушкиной в «Не может быть!», тёти Клава в фильме «Спортлото-82» и многих других.

Александра Вишнякова
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