Путин выразил соболезнования в связи с кончиной вдовы Гайдая Нины Гребешковой

«Её большой творческий путь был наполнен яркими, запоминающимися ролями, вошедшими в историю отечественного кинематографа. Добрая память о Нине Гребешковой навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей, всех почитателей её щедрого дарования», — говорится в телеграмме.

Напомним, вдова режиссёра Леонида Гайдая актриса Нина Гребешкова умерла на 95-м году жизни. Смерть наступила 10 мая около двух часов дня. Похороны артистки состоятся 14 мая на Кунцевском кладбище в Москве. Зрители запомнили Гребешкову по ролям врача психиатрической больницы в фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», жены Семёна Семёновича Горбункова в фильме «Бриллиантовая рука», Анны Горбушкиной в «Не может быть!», тёти Клава в фильме «Спортлото-82» и многих других.