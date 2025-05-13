В подмосковном Красногороске вновь активизировались догхантеры, уже есть смертельные случаи
SHOT-ПРОВЕРКА: В подмосковном Красногорске от рук догхантеров погибла собака
Пёс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gagarin Iurii
В подмосковном Красногороске владельцы собак массово обращаются в ветеринарные клиники из-за признаков сильного отравления. В последние дни в данном районе возобновили свою деятельность догхантеры, пишет телеграм-канал SHOT-ПРОВЕРКА.
Последствия отравления собаки догхантером. Видео © Telegram / SHOT-ПРОВЕРКА
Сообщается, что отравились питомцы хозяев, проживающих в жилом комплексе бизнес-класса АRT. Только за прошедшие три дня пострадало две собаки — джек-рассел, которого так и не удалось спасти, а также сиба-ину по кличке Лорд. Вторая собака находится под постоянным наблюдением врачей из-за серьёзного отравления и приступа эпилепсии.
Напомним, это далеко не первый подобный случай в данном районе. В марте Life.ru уже сообщал о гибели трёх псов в ЖК АРТ из-за разбросанной на улице отравы. Как сообщили ветеринары, признаками отравления являются такие симптомы, как судороги, рвота и эпилептические припадки.