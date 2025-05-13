В подмосковном Красногороске вновь активизировались догхантеры, уже есть смертельные случаи

В подмосковном Красногороске владельцы собак массово обращаются в ветеринарные клиники из-за признаков сильного отравления. В последние дни в данном районе возобновили свою деятельность догхантеры, пишет телеграм-канал SHOT-ПРОВЕРКА.

Последствия отравления собаки догхантером. Видео © Telegram / SHOT-ПРОВЕРКА

Сообщается, что отравились питомцы хозяев, проживающих в жилом комплексе бизнес-класса АRT. Только за прошедшие три дня пострадало две собаки — джек-рассел, которого так и не удалось спасти, а также сиба-ину по кличке Лорд. Вторая собака находится под постоянным наблюдением врачей из-за серьёзного отравления и приступа эпилепсии.