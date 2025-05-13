«Быть в балансе»: Психолог раскрыл, что такое истинное счастье

Веками философы, поэты и ученые бьются над разгадкой вечного вопроса — в чём заключается подлинное счастье? В интервью RuNews24.ru известный специалист в области психологии Сергей Лунюшин поделился своим профессиональным взглядом на эту тему.

«Бежим по замкнутому кругу во власти вечной суеты. Мы так похожи друг на друга… Дела похожи… и мечты… А счастлив тот, кто на рассвете сумел однажды осознать, что жив! Здоров! Что солнце светит! И будет новый день опять! Думаю, что автор ответил, что такое счастье, но не раскрыл его до конца», — процитировал психолог стихотворение Александра Тарадова.

Лунюшин объяснил, что счастье — это не просто достижение целей и остановка в развитии. Он назвал такое представление ложным, поскольку без движения вперёд человек начинает деградировать. Однако по его словам, важно не впадать в другую крайность: если постоянно гнаться за новыми целями, можно забывать радоваться уже достигнутому.

Он отметил, что многих с детства приучали к бесконечным «надо» — учиться, строить карьеру, добиваться большего, — но не учили ценить имеющееся. Кроме того, психолог упомянул о распространённом в обществе убеждении, что нельзя открыто радоваться успехам, чтобы их не «сглазили».

По мнению Лунюшина, счастье — это баланс между благодарностью за то, что уже есть, и стремлением к новым достижениям. Он подчеркнул, что чувство счастья можно развить, хотя это требует долгой работы над собой. В итоге эксперт резюмировал, что счастье — это состояние, при котором человек умеет радоваться жизни, не зацикливаясь на бесконечных обязательствах, но его понимание индивидуально для каждого.