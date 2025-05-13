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13 мая, 11:57

В Госдуме рассказали о вручении Народной музыкальной премии «Добровидение — 2025»

Депутат Нилов рассказал о Народной музыкальной премии «Добровидение — 2025»

Главный балетмейстер хора им. Пятницкого Геннадий Пузаков во время вручения народной национальной премии «Добровидение — 2025» в Центральном доме Российской армии им М.В. Фрунзе. Фото © Life.ru / Евгений Мессман

Главный балетмейстер хора им. Пятницкого Геннадий Пузаков во время вручения народной национальной премии «Добровидение — 2025» в Центральном доме Российской армии им М.В. Фрунзе. Фото © Life.ru / Евгений Мессман

Депутат Государственной Думы Олег Нилов представил статуэтку, которая будет вручена лауреатам Народной музыкальной премии «Добровидение — 2025». Председатель оргкомитета фестиваля также отметил, что тысячи артистов уже успели выступить на нескольких локациях в Москве.

«Тысячи артистов уже выступили на сценах Москвы: вчера был концерт в Кремлёвском дворце, сегодня — в Храме Христа Спасителя. Мы вручаем нашим лучшим артистам такие премии — Народная музыкальная премия года «Добровидение — 2025», — отметил Нилов.

Олег Нилов представил статуэтку «Добровидения». Видео © Life.ru

Статуэтка представляет собой девушку в народном сарафане, с венком на голове и разведёнными в стороны руками.

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Ранее стала известна дата и место проведения музыкального конкурса «Интервидение». Идею мероприятия поддержали на государственном уровне — соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Ольга Сливченко
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