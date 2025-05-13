В Госдуме рассказали о вручении Народной музыкальной премии «Добровидение — 2025»

Депутат Государственной Думы Олег Нилов представил статуэтку, которая будет вручена лауреатам Народной музыкальной премии «Добровидение — 2025». Председатель оргкомитета фестиваля также отметил, что тысячи артистов уже успели выступить на нескольких локациях в Москве.

«Тысячи артистов уже выступили на сценах Москвы: вчера был концерт в Кремлёвском дворце, сегодня — в Храме Христа Спасителя. Мы вручаем нашим лучшим артистам такие премии — Народная музыкальная премия года «Добровидение — 2025», — отметил Нилов.

Олег Нилов представил статуэтку «Добровидения». Видео © Life.ru

Статуэтка представляет собой девушку в народном сарафане, с венком на голове и разведёнными в стороны руками.