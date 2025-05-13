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13 мая, 12:06

На Украине смертность почти втрое превысила рождаемость

«Слово и дело»: На Украине смертность превысила рождаемость почти в три раза

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FON&#x27;s Fasai

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FON's Fasai

В прошлом году смертность на Украине практически в три раза превысила рождаемость. Об этом сообщает аналитический портал «Слово и дело».

По его данным, в 2024 году родились 176,1 тысячи украинцев, а умерли 495,1 тысячи. Уровень рождаемости в стране начал снижаться после обретения независимости в начале 1990-х. С 2002 по 2012 годы был небольшой рост, но с 2014-го вновь последовало снижение. Что касается смертности, то она оставалась на высоком уровне до 2009 года. Затем показатели несколько улучшились, однако смертность всё равно превышает рождаемость.

ЦРУ: На Украине зафиксирован самый большой уровень смертности в мире
ЦРУ: На Украине зафиксирован самый большой уровень смертности в мире

Ранее сообщалось, что 12 европейских стран достигли сверхнизкой рождаемости из-за конфликта на Украине. Самые низкие показатели фиксируются в Эстонии и Австрии.

Никита Никонов
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