На Украине смертность почти втрое превысила рождаемость
«Слово и дело»: На Украине смертность превысила рождаемость почти в три раза
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В прошлом году смертность на Украине практически в три раза превысила рождаемость. Об этом сообщает аналитический портал «Слово и дело».
По его данным, в 2024 году родились 176,1 тысячи украинцев, а умерли 495,1 тысячи. Уровень рождаемости в стране начал снижаться после обретения независимости в начале 1990-х. С 2002 по 2012 годы был небольшой рост, но с 2014-го вновь последовало снижение. Что касается смертности, то она оставалась на высоком уровне до 2009 года. Затем показатели несколько улучшились, однако смертность всё равно превышает рождаемость.
Ранее сообщалось, что 12 европейских стран достигли сверхнизкой рождаемости из-за конфликта на Украине. Самые низкие показатели фиксируются в Эстонии и Австрии.