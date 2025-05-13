На Украине смертность почти втрое превысила рождаемость

В прошлом году смертность на Украине практически в три раза превысила рождаемость. Об этом сообщает аналитический портал «Слово и дело».

По его данным, в 2024 году родились 176,1 тысячи украинцев, а умерли 495,1 тысячи. Уровень рождаемости в стране начал снижаться после обретения независимости в начале 1990-х. С 2002 по 2012 годы был небольшой рост, но с 2014-го вновь последовало снижение. Что касается смертности, то она оставалась на высоком уровне до 2009 года. Затем показатели несколько улучшились, однако смертность всё равно превышает рождаемость.