Появилось новое фото похудевшего Суровикина, и он в роскошной форме

Генерал армии и Герой России Сергей Суровикин недавно был замечен на церемонии почтения памяти жертвам Второй мировой войны. Пользователи в Сети были шокированы, увидев изрядно исхудавшего Суровикина, и сразу стали высказывать свои предположения. Однако секрет подтянутого тела раскрыл сам военачальник.