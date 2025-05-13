Появилось новое фото похудевшего Суровикина, и он в роскошной форме
Опубликовано новое фото Суровикина во время занятий спортом
Сергей Суровикин. Обложка © Telegram / Colonelcassad
Генерал армии и Герой России Сергей Суровикин недавно был замечен на церемонии почтения памяти жертвам Второй мировой войны. Пользователи в Сети были шокированы, увидев изрядно исхудавшего Суровикина, и сразу стали высказывать свои предположения. Однако секрет подтянутого тела раскрыл сам военачальник.
Военный корреспондент Борис Рожин опубликовал в своём телеграм-канале кадр с Суровикиным, качающим бицепс. Военачальник держит в руках штангу. На заднем фоне также виднеется тренажёр для рук и груди. В общем, Суровикин в 58 лет показал отличную форму и здоровое тело.
Ранее Life.ru рассказал, какую должность занимает Сергей Суровкин в Африке. Предположительно теперь бывший командующий Объединённой группировкой войск в зоне СВО трудится на позиции старшего группы российских военных специалистов. В День Победы генерал принял участие в церемонии возложения цветов в Алжире в память о жертвах Второй мировой войны. На фотографии Суровикин выглядит изрядно похудевшим, отчего его можно узнать не сразу.