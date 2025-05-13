Отоларинголог назвал «молодые» привычки, которые аукнутся в старости, но вы их не услышите

Погружения с аквалангом и работа в шумном помещении могут стать причиной ухудшения слуха в пожилом возрасте, рассказал врач-отоларинголог Иван Лесков. Он отметил, что потеря слуха зачастую обусловлена профессиональными условиями труда на протяжении жизни. Кроме того, по его словам, к потере слуха может привести неправильный рацион.

«Также на здоровье среднего уха отрицательно отражается дайвинг. На глубине вода оказывает на человека большое давление, и сильнее всего страдают барабанные перепонки. Они вдавливаются вовнутрь, и может произойти что угодно: вплоть до их разрыва и разрушения слуховых косточек», — отметил медик в беседе с «Москвой 24».

Врач отметил, что полностью предотвратить ухудшение слуха в пожилом возрасте нельзя, поскольку слуховые волоски в ухе изнашиваются и хуже воспринимают звуки. Он порекомендовал использовать хорошие слуховые аппараты. По его словам, такие устройства позволяют избежать депривации, когда из-за недостатка сенсорных сигналов в мозг кора головного мозга начинает стареть быстрее.