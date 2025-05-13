Появилась карта районов Москвы и Подмосковья, где орудуют догхантеры
SHOT ПРОВЕРКА представила карту районов Москвы и Подмосковья, где травят собак
Собака. Обложка © Шедеврум / Life.ru
В последние дни в Москве и Подмосковья активизировались догхантеры. Десятки жителей столичного региона рассказали SHOT ПРОВЕРКЕ, где чаще всего живодёры разбрасывают яд.
По информации из телеграм-канала, догхантеры применяют разнообразные средства для отравления собак. Это могут быть растения, противотуберкулёзные медикаменты, а также иголки с ниткой, спрятанные в лакомствах и многие другие опасные для жизни питомца вкусняшки.
айонов Московского региона, где орудуют догхантеры. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
В районе Внуково жительница Москвы Юлия едва успела предотвратить трагедию: её питомец чуть не проглотил опасное «угощение» — кусок лакомства, внутри которого была спрятана игла с ниткой. В Митино догхантеры используют ещё более жестокий способ: они разбрасывают куски мяса, начиненные гвоздями. Местные жители предупреждают, что отравленную приманку можно обнаружить не только в парковых зонах, но и даже на оживлённых пешеходных переходах.
Накануне в такую ловушку попал джек-рассел в красногорском ЖК ART. Песель съел отраву и погиб. Сиба-ину по кличке Лорд также погиб от отправления противотуберкулёзными препаратами, которые вызывают судороги и эпилепсию у питомца.