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Регион
13 мая, 14:10

Появилась карта районов Москвы и Подмосковья, где орудуют догхантеры

SHOT ПРОВЕРКА представила карту районов Москвы и Подмосковья, где травят собак

Собака. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Собака. Обложка © Шедеврум / Life.ru

В последние дни в Москве и Подмосковья активизировались догхантеры. Десятки жителей столичного региона рассказали SHOT ПРОВЕРКЕ, где чаще всего живодёры разбрасывают яд.

По информации из телеграм-канала, догхантеры применяют разнообразные средства для отравления собак. Это могут быть растения, противотуберкулёзные медикаменты, а также иголки с ниткой, спрятанные в лакомствах и многие другие опасные для жизни питомца вкусняшки.

айонов Московского региона, где орудуют догхантеры. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

айонов Московского региона, где орудуют догхантеры. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

В районе Внуково жительница Москвы Юлия едва успела предотвратить трагедию: её питомец чуть не проглотил опасное «угощение» — кусок лакомства, внутри которого была спрятана игла с ниткой. В Митино догхантеры используют ещё более жестокий способ: они разбрасывают куски мяса, начиненные гвоздями. Местные жители предупреждают, что отравленную приманку можно обнаружить не только в парковых зонах, но и даже на оживлённых пешеходных переходах.

Меньше яда: Для догхантеров предложили ввести уголовку
Меньше яда: Для догхантеров предложили ввести уголовку

Накануне в такую ловушку попал джек-рассел в красногорском ЖК ART. Песель съел отраву и погиб. Сиба-ину по кличке Лорд также погиб от отправления противотуберкулёзными препаратами, которые вызывают судороги и эпилепсию у питомца.

Алиса Хуссаин
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