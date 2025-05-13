Взятие населённого пункта Миролюбовка в Донецкой народной республике продемонстрировало превосходство российских войск и серьёзные проблемы в обороне украинских сил. Такое заявление сделал подполковник в отставке Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.

«Взяв Миролюбовку, Вооружённые силы Российской Федерации вновь показали своё преимущество над украинскими формированиями, которые, в свою очередь, продемонстрировали плачевное состояние своей обороны на данном участке фронта», — отметил Марочко в беседе с ТАСС.

Он добавил, что местность вокруг Миролюбовки отличается сложным рельефом, что придаёт продвижению российских войск как стратегическое, так и тактическое значение. При этом, по словам Марочко, бои за населённый пункт были продолжительными и потребовали значительных усилий.