Марочко заявил, что взятие Миролюбовки в ДНР показало превосходство Армии России
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Взятие населённого пункта Миролюбовка в Донецкой народной республике продемонстрировало превосходство российских войск и серьёзные проблемы в обороне украинских сил. Такое заявление сделал подполковник в отставке Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.
«Взяв Миролюбовку, Вооружённые силы Российской Федерации вновь показали своё преимущество над украинскими формированиями, которые, в свою очередь, продемонстрировали плачевное состояние своей обороны на данном участке фронта», — отметил Марочко в беседе с ТАСС.
Он добавил, что местность вокруг Миролюбовки отличается сложным рельефом, что придаёт продвижению российских войск как стратегическое, так и тактическое значение. При этом, по словам Марочко, бои за населённый пункт были продолжительными и потребовали значительных усилий.
А ранее бойцы ВС РФ подняли российский флаг в освобождённой Котляровке. Населённый пункт на днях взяла под контроль бригада «Неудержимые» группировки войск «Центр».