«Улыбается, это хороший признак»: Путин рассмешил главу Минфина Силуанова

Президент России Владимир Путин рассмешил министра финансов Антона Силуанова. Глава государства спросил, поддержит ли глава Минфина озвученное в ходе заседания предложение. В ответ на это Силуанов нервно рассмеялся.

Путин рассмешил Силуанова. Видео © Life.ru

«Антон Германович, Минфин поддержит предложение Михаила Петровича?», — спросил Путин. «Владимир Владимирович, добрый день. Действительно, мы с коллегами…» — начал Силуанов. «Улыбается, значит, это хороший признак. Сейчас согласится», — предположил глава государства. «Ну не совсем», — ответил министр.

После последней фразы Силуанова все собравшиеся, включая президента России, дружно рассмеялись. Инцидент произошёл на встрече Путина с членами «Деловой России».