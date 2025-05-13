«Улыбается, это хороший признак»: Путин рассмешил главу Минфина Силуанова
Путин рассмешил Силуанова на встрече с членами «Деловой России»
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Президент России Владимир Путин рассмешил министра финансов Антона Силуанова. Глава государства спросил, поддержит ли глава Минфина озвученное в ходе заседания предложение. В ответ на это Силуанов нервно рассмеялся.
Путин рассмешил Силуанова. Видео © Life.ru
«Антон Германович, Минфин поддержит предложение Михаила Петровича?», — спросил Путин.
«Владимир Владимирович, добрый день. Действительно, мы с коллегами…» — начал Силуанов.
«Улыбается, значит, это хороший признак. Сейчас согласится», — предположил глава государства.
«Ну не совсем», — ответил министр.
После последней фразы Силуанова все собравшиеся, включая президента России, дружно рассмеялись. Инцидент произошёл на встрече Путина с членами «Деловой России».
Ранее в ходе этой встречи президент заявил, что западные бренды, приостановившие свою деятельность в России, не смогут просто вернуться, ограничившись лишь извинениями. Все вопросы нужно рассматривать с прагматической точки зрения.