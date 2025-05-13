Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 мая, 14:05

«Улыбается, это хороший признак»: Путин рассмешил главу Минфина Силуанова

Путин рассмешил Силуанова на встрече с членами «Деловой России»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин рассмешил министра финансов Антона Силуанова. Глава государства спросил, поддержит ли глава Минфина озвученное в ходе заседания предложение. В ответ на это Силуанов нервно рассмеялся.

Путин рассмешил Силуанова. Видео © Life.ru

«Антон Германович, Минфин поддержит предложение Михаила Петровича?», спросил Путин.

«Владимир Владимирович, добрый день. Действительно, мы с коллегами…» — начал Силуанов.

«Улыбается, значит, это хороший признак. Сейчас согласится», — предположил глава государства.

«Ну не совсем», — ответил министр.

После последней фразы Силуанова все собравшиеся, включая президента России, дружно рассмеялись. Инцидент произошёл на встрече Путина с членами «Деловой России».

Путин назвал главную проблему в экономике России
Путин назвал главную проблему в экономике России

Ранее в ходе этой встречи президент заявил, что западные бренды, приостановившие свою деятельность в России, не смогут просто вернуться, ограничившись лишь извинениями. Все вопросы нужно рассматривать с прагматической точки зрения.

Полина Никифорова
  • Новости
  • Путин
  • Минфин РФ
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar