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13 мая, 15:31

Власти Польши получили письмо с координатами поезда с утерянным золотом нацистов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / thisdesign

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / thisdesign

Аноним отправил письмо польским властям, в котором рассказал о точном местонахождении нацистских вагонов с золотом, утерянных во времена Второй мировой войны. По его информации, громадный клад находится в туннеле под городом Валбжих. К письму прилагался файл с точными геодезическими данными и профилем местности. Об этом рассказала пресс-секретарь городской администрации Камила Сверчиньска.

По словам неизвестного, в туннелях находятся три вагона, каждый из которых в длину по 12 метров, а в высоту и ширину по 4 метра. Они стоят за закрытыми раздвижными стальными воротами. Аноним также приложил к письму рассказ очевидца, который жил в Валбжихе во время войны.

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Согласно легенде, вагоны с золотом были утеряны в последние месяцы Второй мировой войны. Немецкий бронепоезд покинул Бреслау (ныне Вроцлав), но не добрался до Валбжиха. Многие искатели сокровищ думают, что его могли спрятать в подземной сети туннелей. Предположительно, среди перевозимых сокровищ могли находиться предметы из утерянной Янтарной комнаты, которую разграбили в 1941 году.

Ранее археологам удалось найти шесть металлических кладов вокруг загадочного поселения на вулкане в Венгрии. Находки датируются XV веком до нашей эры. В течение года учёные с металлоискателями обнаружили более 300 артефактов, относящихся к позднему бронзовому и раннему железному векам.

Полина Никифорова
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