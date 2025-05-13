Власти Польши получили письмо с координатами поезда с утерянным золотом нацистов

Аноним отправил письмо польским властям, в котором рассказал о точном местонахождении нацистских вагонов с золотом, утерянных во времена Второй мировой войны. По его информации, громадный клад находится в туннеле под городом Валбжих. К письму прилагался файл с точными геодезическими данными и профилем местности. Об этом рассказала пресс-секретарь городской администрации Камила Сверчиньска.

По словам неизвестного, в туннелях находятся три вагона, каждый из которых в длину по 12 метров, а в высоту и ширину по 4 метра. Они стоят за закрытыми раздвижными стальными воротами. Аноним также приложил к письму рассказ очевидца, который жил в Валбжихе во время войны.

Согласно легенде, вагоны с золотом были утеряны в последние месяцы Второй мировой войны. Немецкий бронепоезд покинул Бреслау (ныне Вроцлав), но не добрался до Валбжиха. Многие искатели сокровищ думают, что его могли спрятать в подземной сети туннелей. Предположительно, среди перевозимых сокровищ могли находиться предметы из утерянной Янтарной комнаты, которую разграбили в 1941 году.