Русский турист Вилка угнал яхту в США, чтобы уплыть в другую страну
NBC: Россиянин угнал яхту в США и попытался уплыть на Багамы, но был задержан
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В штате Флорида россиянин Николай Вилка угнал яхту, чтобы уплыть на Багамские острова. Американская полиция отыскала его и устроила за туристом погоню. Сейчас мужчина задержан. Об этом сообщает NBC Miami со ссылкой на пресс-службу офиса шерифа округа Мартин.
«По словам чиновников, гражданин России Вилка заявил, что не говорит по-английски, поэтому Министерство внутренней безопасности предоставило ему русского переводчика. Чиновники пока не сообщили, какие обвинения ему могут быть предъявлены», — указано в статье.
Уточняется, что инцидент произошёл на пристани Блоуинг-Рокс. Россиянину 29 лет.
Ранее в США аллигатор подплыл к лодке, в которой сидела туристка, перевернул её и напал на женщину. Её останки позже обнаружили в воде. В район трагедии направили профессионального ловца аллигаторов.