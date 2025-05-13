Русский турист Вилка угнал яхту в США, чтобы уплыть в другую страну

В штате Флорида россиянин Николай Вилка угнал яхту, чтобы уплыть на Багамские острова. Американская полиция отыскала его и устроила за туристом погоню. Сейчас мужчина задержан. Об этом сообщает NBC Miami со ссылкой на пресс-службу офиса шерифа округа Мартин.

«По словам чиновников, гражданин России Вилка заявил, что не говорит по-английски, поэтому Министерство внутренней безопасности предоставило ему русского переводчика. Чиновники пока не сообщили, какие обвинения ему могут быть предъявлены», — указано в статье.

Уточняется, что инцидент произошёл на пристани Блоуинг-Рокс. Россиянину 29 лет.