Напились, подрались и станцевали: Воры-алкоголики превратили кражу из московского салона в фарс

Кражи в элитном салоне красоты на Земляном Валу в Москве обернулась фарсом. Группа из шести человек, проникшая внутрь с намерением похитить ценности, обнаружила запасы алкоголя для посетителей. Вместо выполнения первоначального плана, воры устроили импровизированную вечеринку, которая быстро переросла в полный хаос.

Салон после вторжения воров. Видео © Telegram / Mash

По информации Mash, они повредили интерьер, подрались, порезали друг друга ножницами и даже успели после всего этого потанцевать. Тем не менее, несмотря на разгром и потасовки, злоумышленники вынесли из салона оборудование на сумму порядка 300 тысяч рублей, включая фены и машинки для стрижки и татуажа.

Утром, придя на работу, сотрудница салона обнаружила последствия произошедшего. Внутри помещения находились двое мужчин — оба в плачевном состоянии. Один из них получил серьёзные травмы — переломы рёбер, порезы и ушибы — и был без сознания. Его срочно доставили в больницу.

Салон красоты после вторжения воров. Фото © Telegram / Mash

Второй присутствовавший заявил, что пришёл на место по приглашению своих друзей. Обстоятельства инцидента выясняют правоохранительные органы.