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13 мая, 19:48

Напились, подрались и станцевали: Воры-алкоголики превратили кражу из московского салона в фарс

Mash: Кража из элитного салона красоты в Москве закончилась пьяной вечеринкой

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Кражи в элитном салоне красоты на Земляном Валу в Москве обернулась фарсом. Группа из шести человек, проникшая внутрь с намерением похитить ценности, обнаружила запасы алкоголя для посетителей. Вместо выполнения первоначального плана, воры устроили импровизированную вечеринку, которая быстро переросла в полный хаос.

Салон после вторжения воров. Видео © Telegram / Mash

По информации Mash, они повредили интерьер, подрались, порезали друг друга ножницами и даже успели после всего этого потанцевать. Тем не менее, несмотря на разгром и потасовки, злоумышленники вынесли из салона оборудование на сумму порядка 300 тысяч рублей, включая фены и машинки для стрижки и татуажа.

Утром, придя на работу, сотрудница салона обнаружила последствия произошедшего. Внутри помещения находились двое мужчин — оба в плачевном состоянии. Один из них получил серьёзные травмы — переломы рёбер, порезы и ушибы — и был без сознания. Его срочно доставили в больницу.

Салон красоты после вторжения воров. Фото © Telegram / Mash

Салон красоты после вторжения воров. Фото © Telegram / Mash

Второй присутствовавший заявил, что пришёл на место по приглашению своих друзей. Обстоятельства инцидента выясняют правоохранительные органы.

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Ранее сообщалось, что попытка похищения известных бутовских козлов была пресечена в Москве благодаря вмешательству бдительных прохожих. Владельцу и жителям Южного Бутова удалось отстоять животных. Инцидент произошёл, когда женщина схватила двух козлят на улице, заявив: «смотри, какие худые! Они у тебя сдохнут», и попыталась увести их прочь.

Ольга Сливченко
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