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Регион
13 мая, 16:54

Смекалка и ложка помогли российскому солдату завести заглохший танк и уйти из-под обстрела

WarGonzo: Солдат ВС РФ завёл железной ложкой заглохший под обстрелами ВСУ танк

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / RoProy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / RoProy

На передовой специальной военной операции российский солдат продемонстрировал исключительную находчивость: под огнём противника он сумел оживить остановившийся танк, применив для этого железную ложку. Благодаря этому он успешно вывел технику из зоны поражения.

Военный рассказал, как сослуживец завёл танк с помощью ложки. Видео © Telegram / WarGonzo

Эту историю передаёт Telegram-канал WarGonzo. Военнослужащий с позывным Чапай рассказал, что всё случилось под Купянском (Харьковская область), где во время обстрела со стороны ВСУ их танк внезапно заглох.

«Стартер просто перестал работать», — пояснил он.

Военный сообщил, что механик спецназа «Ахмат» сумел запустить остановившийся под обстрелом танк, используя необычный метод. Применив обычную ложку для замыкания аккумуляторов, он смог завести двигатель и увести боевую машину из-под удара противника.

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Ранее Life.ru рассказывал о подвиге раненого бойца СВО, который прошёл 100 километров и сохранил «Солнцепёк». После этого он сразу потерял сознание.

Ольга Сливченко
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