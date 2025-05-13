Смекалка и ложка помогли российскому солдату завести заглохший танк и уйти из-под обстрела
WarGonzo: Солдат ВС РФ завёл железной ложкой заглохший под обстрелами ВСУ танк
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / RoProy
На передовой специальной военной операции российский солдат продемонстрировал исключительную находчивость: под огнём противника он сумел оживить остановившийся танк, применив для этого железную ложку. Благодаря этому он успешно вывел технику из зоны поражения.
Военный рассказал, как сослуживец завёл танк с помощью ложки. Видео © Telegram / WarGonzo
Эту историю передаёт Telegram-канал WarGonzo. Военнослужащий с позывным Чапай рассказал, что всё случилось под Купянском (Харьковская область), где во время обстрела со стороны ВСУ их танк внезапно заглох.
«Стартер просто перестал работать», — пояснил он.
Военный сообщил, что механик спецназа «Ахмат» сумел запустить остановившийся под обстрелом танк, используя необычный метод. Применив обычную ложку для замыкания аккумуляторов, он смог завести двигатель и увести боевую машину из-под удара противника.
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