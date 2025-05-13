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Регион
13 мая, 17:08

Плохая еда и тотальный контроль: Стало известно, как на Украине содержат вывезенных курян

RT: Вывезенные на Украину куряне пожаловались на плохие условия содержания

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Насильно вывезенные из Курской области россияне пожаловались на условия содержания на Украине. В основном, их волнуют проблемы плохого питания и интернета. Кроме того, куряне часто болеют. Об этом сообщает RT.

«Там [в Сумской области] у меня [из знакомых] десять человек в заточении, среди них есть родные. У людей уже сдают нервы. Они требуют отпустить их в Россию, а военные ВСУ ухмыляются в ответ и угрожают пожизненным заключением за скандалы», — рассказал один из жителей приграничья.

Только совсем недавно у вывезенных россиян появился стабильный доступ к Интернету, после вмешательства Красного Креста. Однако ВСУ строго контролируют общение жителей Курской области: ограничивают время, читают переписки и слушают разговоры. Питаются куряне три раза в день, но на завтрак, обед и ужин им дают только суп из воды и капусты. Люди сильно похудели и стали часто болеть.

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Ранее сообщалось, что окружение Владимира Зеленского рассматривает возможность обмена вывезенных курян на пленных бойцов националистического объединения «Азов»*, которых осудили в РФ. Киев собирается как можно дольше откладывать возвращение мирных жителей Курской области, насильно удерживаемых на Украине.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории России.

Полина Никифорова
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