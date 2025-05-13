Робкая обезьяна с человеческим лицом из Китая взорвала соцсети

Обезьяна из парка дикой природы Хэфэй в Китае стала любимицей соцсетей. Капуцин Дачжуан (в переводе большой или сильный) с человекоподобным лицом завоевал любовь публики в Douyin (доступный в Китае аналог TikTok). Кстати, внешность этой обезьянки среди сородичей считается эталоном красоты.

По характеру Дачжуан робкий и нежный, при виде незнакомцев он сразу прячется на высокой жёрдочке. Однако это не помешало ему завести партнёршу по кличке Сяомэй («маленькая красавица»), которая родила ему двоих детёнышей. Одного назвали Сяошуай, что переводится как «маленький красавец».