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13 мая, 19:58

«Возвращение домой»: Каннский кинофестиваль стартовал с вручения награды Роберту Де Ниро

Роберт Де Ниро получил почётную «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах

Роберт Де Ниро. Обложка © X / El cine en la SER

Роберт Де Ниро. Обложка © X / El cine en la SER

На Лазурном берегу во Франции открылся 78-й Каннский кинофестиваль. В этом году первую «Золотую пальмовую ветвь» вручили американскому актёру Роберту Де Ниро за вклад в развитие кинематографа.

Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро. Фото © X / El cine en la SER

Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро. Фото © X / El cine en la SER

Почётную награду артисту передал Леонардо Ди Каприо. Они вместе снимались в драме «Убийцы цветочной луны», вышедшей в 2023 году. После обмена приветствием, Де Ниро произнёс речь, отметив особую атмосферу.

«Я испытываю такие близкие чувства к Каннскому фестивалю <...> Канны объединяют нас — рассказчиков, режиссёров, поклонников и друзей. Это как возвращение домой», — сказал он.

Во время выступления Де Ниро также выразил несогласие с планами администрации американского президента Дональда Трампа. Речь шла о предложении ввести 100-процентные пошлины на зарубежные киноленты.

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А ранее организаторы Каннского кинофестиваля ввели ограничения в дресс-код гостей после скандала с женой Канье Уэста Бьянкой Цензори. Теперь на фестивале нельзя появляться в обнажённом виде и в кроссовках.

Тимур Хингеев
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