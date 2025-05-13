«Возвращение домой»: Каннский кинофестиваль стартовал с вручения награды Роберту Де Ниро

На Лазурном берегу во Франции открылся 78-й Каннский кинофестиваль. В этом году первую «Золотую пальмовую ветвь» вручили американскому актёру Роберту Де Ниро за вклад в развитие кинематографа.

Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро. Фото © X / El cine en la SER

Почётную награду артисту передал Леонардо Ди Каприо. Они вместе снимались в драме «Убийцы цветочной луны», вышедшей в 2023 году. После обмена приветствием, Де Ниро произнёс речь, отметив особую атмосферу.

«Я испытываю такие близкие чувства к Каннскому фестивалю <...> Канны объединяют нас — рассказчиков, режиссёров, поклонников и друзей. Это как возвращение домой», — сказал он.

Во время выступления Де Ниро также выразил несогласие с планами администрации американского президента Дональда Трампа. Речь шла о предложении ввести 100-процентные пошлины на зарубежные киноленты.