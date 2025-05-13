МИД России отреагировал на решение Совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) обвинить Москву в крушении малайзийского рейса MH17 в 2014 году. Вердикт был вынесен «вслепую» без оглашения мотивировки и текста постановления, а ICAO — чисто политический орган, основу которого составляют представители западных стран, напомнили в ведомстве.

Москва считает такое решение политически ангажированным и подчёркивает, что Совет ICAO, вопреки своему статусу, действует не как беспристрастный орган, а как инструмент давления. Уже в июне 2024 года Россия прекратила участие в процессе из-за многочисленных процедурных нарушений, сделав акцент на невозможности объективного разбирательства.

«Принципиальная позиция Москвы по-прежнему актуальна — Россия не причастна к крушению рейса MH17, а все утверждения об обратном со стороны Австралии и Нидерландов не соответствуют действительности», — гласит заявление.

Ещё до выхода из процесса российская сторона предоставила Совету убедительные юридические и фактические доказательства своей непричастности и предложила провести независимое международное расследование в соответствии с резолюцией СБ ООН 2166. Однако инициатива была отклонена.

Также в МИД РФ напомнили, что Совет проигнорировал присутствие в районе катастрофы украинских зенитных комплексов «Бук», а маркировка обломков ракеты указывает на её украинское происхождение. Кроме того, в 2001 году Украина уже сбивала гражданский самолет — Ту-154М над Чёрным морем.

«Необходимо чётко понимать, что главным виновником трагедии является киевский режим. Именно Киев развязал в 2014 году вооружённый конфликт, начав военную операцию против Донбасса под ложным предлогом борьбы с терроризмом», — уверены в МИД.

Предъявленные Нидерландами и Австралией доказательства основаны на данных сомнительного происхождения, включая анонимные свидетельства и материалы от Службы безопасности Украины. Упоминание о якобы имеющихся спутниковых снимках США также было названо ложным — Вашингтон отказался предоставить доступ к любым реальным изображениям, заключили в министерстве.