«Раздражают»: Украинский паралимпийский чемпион вышел из себя из-за успехов россиян

«К большому сожалению, они только нас раздражают. Весь мир, такое ощущение, до конца не понимает, что для нас это не «нейтралы» и что это не те люди, которые представляют спорт ради спорта. Они несут в него свою культуру и пропаганду», — заявил паралимпиец.