«Раздражают»: Украинский паралимпийский чемпион вышел из себя из-за успехов россиян
Паралимпийский чемпион с Украины Остапченко сказал, что россияне его раздражают
Денис Остапченко. Обложка © mms.gov.ua
Украинский пловец-паралимпиец Денис Остапченко прокомментировал участие россиян в нейтральном статусе в этапе мировой серии по плаванию, организованной Международным паралимпийским комитетом. По его словам, российские спортсмены «раздражают».
«К большому сожалению, они только нас раздражают. Весь мир, такое ощущение, до конца не понимает, что для нас это не «нейтралы» и что это не те люди, которые представляют спорт ради спорта. Они несут в него свою культуру и пропаганду», — заявил паралимпиец.
По итогам турнира российская команда завоевала девять наград: дважды поднималась на высшую ступень пьедестала, пять раз становилась второй и дважды — третьей.
Ранее украинский хоккеист Эдуард Захарченко впал в истерику после рекорда российского нападающего клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Он пожелал, чтобы Овечкину «оторвало ноги, и он не смог добиться успеха». Депутат Дмитрий Свищёв назвал недалёким украинского вратаря после его слов.