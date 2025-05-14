Курочка в топе: Авиатуристы рассказали, чем любят побаловать желудки в небе

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14 мая, 03:30

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Опрос сервиса «Купибилет»: 32% россиян выбирают курицу на обед в самолёте

Питание в самолёте. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chubykin Arkady

Питание в самолёте. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chubykin Arkady

Сервис по покупке билетов «Купибилет» выяснил, какие блюда россияне предпочитают в самолётах и как пассажиры в целом относятся к еде на борту. Результаты социсследования оказались в распоряжении Life.ru.

Самым популярным блюдом в самолёте остаётся курица — её выбирают 32% путешественников. Второе место занимает остальное мясо — его предпочитают 19% пассажиров. Рыба оказалась менее востребованной (9%), а вегетарианское меню выбирают ещё меньше — всего 5% опрошенных. При этом больше трети (35%) признались, что для них не имеет значения, какое основное блюдо подают — они с радостью едят всё, что предложит авиакомпания.

Отношение к еде на борту у россиян неоднозначное. 13% настолько довольны меню, что с радостью покупали бы подобные блюда в магазинах. 26% просто довольны качеством еды и с радостью ждут её в полетах. 31% относится к самолётной еде нейтрально. А вот 19% заявили, что не любят еду в самолётах, но едят её по необходимости, тогда как 7% и вовсе отказываются от блюд.

«Для многих путешественников вопрос еды на борту — не просто мелочь, а важный критерий при выборе авиакомпании. Особенно в случае длительных перелётов. Мы нередко замечаем, что пользователи ищут рейсы именно тех перевозчиков, где «вкусно кормят». Хорошее питание помогает снизить стресс от дороги и создаёт ощущение заботы, а значит, влияет на лояльность к компании-перевозчику», — рассказали Life.ru в пресс-службе компании.

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Напомним, что недавно на борту самолёта авиакомпании Scandinavian Airlines произошёл курьёзный случай. Примерно через 50 минут после взлёта стюардессы начали раздавать пассажирам обеды. Однако в одной из коробок с едой обнаружился неожиданный сюрприз — грызун, который прыгнул на одного из путешественников. В результате рейс отменили.

Ольга Годуненко
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