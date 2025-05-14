Курочка в топе: Авиатуристы рассказали, чем любят побаловать желудки в небе

Сервис по покупке билетов «Купибилет» выяснил, какие блюда россияне предпочитают в самолётах и как пассажиры в целом относятся к еде на борту. Результаты социсследования оказались в распоряжении Life.ru.

Самым популярным блюдом в самолёте остаётся курица — её выбирают 32% путешественников. Второе место занимает остальное мясо — его предпочитают 19% пассажиров. Рыба оказалась менее востребованной (9%), а вегетарианское меню выбирают ещё меньше — всего 5% опрошенных. При этом больше трети (35%) признались, что для них не имеет значения, какое основное блюдо подают — они с радостью едят всё, что предложит авиакомпания.

Отношение к еде на борту у россиян неоднозначное. 13% настолько довольны меню, что с радостью покупали бы подобные блюда в магазинах. 26% просто довольны качеством еды и с радостью ждут её в полетах. 31% относится к самолётной еде нейтрально. А вот 19% заявили, что не любят еду в самолётах, но едят её по необходимости, тогда как 7% и вовсе отказываются от блюд.

«Для многих путешественников вопрос еды на борту — не просто мелочь, а важный критерий при выборе авиакомпании. Особенно в случае длительных перелётов. Мы нередко замечаем, что пользователи ищут рейсы именно тех перевозчиков, где «вкусно кормят». Хорошее питание помогает снизить стресс от дороги и создаёт ощущение заботы, а значит, влияет на лояльность к компании-перевозчику», — рассказали Life.ru в пресс-службе компании.