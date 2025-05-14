Магазин электротоваров загорелся в Якутске, огонь охватил 550 квадратов
Сотрудники МЧС на месте происшествия. Обложка © Telegram / МЧС Республики Саха (Якутия)
Крупный пожар произошёл в магазине «Планета Электро», расположенном на проспекте Михаила Николаева в Якутске. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
По предварительным оценкам, огонь распространился на площадь около 550 квадратных метров. На месте происшествия задействованы 46 пожарных и десять единиц спецтехники. Сведения о пострадавших на данный момент отсутствуют.
Сотрудники МЧС на месте происшествия. Фото © Telegram / МЧС Республики Саха (Якутия)
Также несколькими часами ранее в Никольском районе Пензенской области произошло возгорание на свалке твёрдых бытовых отходов. Площадь пожара составила 1 000 квадратных метров. На месте происшествия работают пять единиц техники МЧС РФ.