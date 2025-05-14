«Посадка смерти»: Российский боец опубликовал видео с необычной находкой в лесу

Российский боец записал на камеру участок леса, усеянный телами боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ). Запись, опубликованная в группе «ANTISEPTIC» в соцсети VK, демонстрирует территорию, которую автор называет «посадкой смерти».

«Посадка смерти». Видео © VK / ANTISEPTIC

«Вот посадка смерти. Тут у хохлов была точка эвакуации, тут просто по всей посадке валяются 200-е. <…> Человек 20-30», — сказал военнослужащий Армии России.

По словам бойца, организовывалась зона для эвакуации, однако отступающие силы не забрали погибших. Он также добавил, что на этом участке российские военные сейчас готовят третью линию обороны. Место съёмки указано не было.