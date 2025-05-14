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Регион
14 мая, 04:12

Определена дата титульного боя непобеждённого чеченского Волка Хамзата Чимаева в UFC

UFC анонсировал бой Хамзата Чимаева и Дрикуса дю Плесси за пояс в среднем весе

Постер к титульному бою. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ufc

Постер к титульному бою. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ufc

Пресс-служба UFC официально анонсировала титульный поединок в среднем весе между южноафриканским обладателем пояса Дрикусом дю Плесси и непобеждённым чеченским претендентом Хамзатом Чимаевым по прозвищу Волк. Спортсмены разделят октагон 16 августа в Чикаго.

Бой топовых средневесов лиги состоится в рамках UFC 319. Он станет главным событием номерного турнира. Обладатель пояса имеет рекорд 23 победы и два поражения. Чимаев же одерживал верх во всех 14 профессиональных поединках.

Напомним, последний бой Чимаев провёл в октябре 2024 года, одержав победу удушающим приёмом в первом раунде над экс-чемпионом Робертом Уиттакером. Дю Плесси же в феврале 2025 года единогласным решением судей победил другого экс-чемпиона Шона Стрикленда.

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Антон Голыбин
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