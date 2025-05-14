Определена дата титульного боя непобеждённого чеченского Волка Хамзата Чимаева в UFC

Пресс-служба UFC официально анонсировала титульный поединок в среднем весе между южноафриканским обладателем пояса Дрикусом дю Плесси и непобеждённым чеченским претендентом Хамзатом Чимаевым по прозвищу Волк. Спортсмены разделят октагон 16 августа в Чикаго.

Бой топовых средневесов лиги состоится в рамках UFC 319. Он станет главным событием номерного турнира. Обладатель пояса имеет рекорд 23 победы и два поражения. Чимаев же одерживал верх во всех 14 профессиональных поединках.