Член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник поделился с изданием «Лента.ру» своим прогнозом относительно завершения специальной военной операции (СВО). По его словам, конфликт может завершиться в течение ближайшего года, если военные действия останутся основным методом разрешения ситуации.

«Я думаю, что СВО продлится недолго, но думаю, что очаги сопротивления ещё придётся добивать какое-то время. По факту решится, я думаю, что в течение года, потому что у нас есть определённые ограничения», — сказал он.

Депутат также рассказал, что Армия России продолжает наступление, стараясь избегать ущерба среди мирных граждан. Чиновник отметил, что Вооружённые силы Украины «морально подломились», что может оказать более весомое преимущество для РФ, чем отсутствие вооружения у противника.

Кроме того, парламентарий добавил, что активизация переговоров с Киевом началась не после вмешательства дипломатов, а когда Вооружённые силы Российской Федерации начали наступление. Это, по его мнению, подтверждается изменением позиции оппонентов, которые ранее избегали разговоров, но теперь выразили готовность к диалогу.