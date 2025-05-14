Россиянам напомнили, в каком случае обязательно понадобится временная регистрация

В случае переезда в новую жилплощадь в рамках одного региона жители России имеют право не регистрироваться по новому адресу. Об этом следует из материалов МВД РФ.

«Если гражданин планирует переезд в населённый пункт, находящийся на территории того же субъекта России, в котором он уже зарегистрирован, то он вправе не регистрироваться по новому адресу», — говорится в материалах министерства, цитирует РИА «Новости».

Однако в ведомстве отметили, что оформление временной регистрации является обязательным условием, если гражданин России решил переехать в другой регион. В таком случае он обязан получить документ, срок действия которого ограничен 90 днями.