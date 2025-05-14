Капсула времени XXIV века: СМИ выдали фантастический рассказ о восстании ИИ за реальную новость

Российские СМИ стали активно распространять в Сети историю о загадочном послании в капсуле времени из XXIV века. Якобы в 1955 году при строительстве туннеля в Нью-Йорке рабочие обнаружили металлический предмет, формой напоминающий регбийный мяч. Внутри него находился другой объект, похожий на синтетическое стекло.

Анализ выявил, что внешний корпус выполнен из редких металлов, которые ещё не использовались в те годы. Внутри же содержался текст, состоящий как из символов, схожих с английскими буквами, так и из совершенно неизвестных знаков. Дешифровка этого послания показала, что оно датировано 2317 годом. Однако работа с таинственной находкой не предавалась огласке, так как в послании была информация об угрозе для всего человечества, которая исходит от биомашин и искусственного интеллекта.

Но на самом деле, никакого послания и таинственной находки не было. История была опубликована на канале BIOсфератум, который, судя по описанию, специализируется на фантастических авторских рассказах. Публикация о найденной в Нью-Йорке капсуле времени из 2317 года не является исключением, поэтому о реальной опасности биомашин и искусственного интеллекта или их восстании в XXIV веке можно только догадываться.