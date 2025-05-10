Ждём смерчи и жару от +40? В Гидрометцентре рассказали, каким будет лето 2025-го
Синоптик Вильфанд опроверг фейк об аномальной жаре и смерчах этим летом в России
Жара, смерч и наводнение. © Шедеврум / Life.ru
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд опроверг информацию, мол, центральную часть нашей страны летом накроют аномальная жара и смерчи. По его словам, в текстах, гуляющих в Сети, используются данные о средней глобальной температуре, а не о температуре на европейской или азиатской части России.
«Какие-то фейки... От Гидрометцентра эта информация не исходит», — подчеркнул собеседник «Царьграда».
Средняя глобальная температура, как объясни эксперт, в основном связана с повышением температуры Мирового океана. В этом случае даже небольшая часть тепла имеет значительное влияние на атмосферу. Однако, по его словам, средняя глобальная температура текущего года может войти в пятёрку самых жарких за всю историю наблюдений.
Ранее москвичей «порадовали» прогнозом на лето, предупредив о возможных торнадо. В свою очередь климатолог объяснил скачки температур в столице и области.