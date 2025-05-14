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14 мая, 07:57

Медведчук счёл бессмысленным останавливать боевые действия для переговоров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Sergii Chepulskyi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Sergii Chepulskyi

Москва не видит смысла поддаваться на призывы «коалиции желающих» остановить боевые действия и начать переговоры по украинскому конфликту. Такое мнение высказал глава движения «Другая Украина» и бывший лидер запрещённой партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в статье для платформы «Смотрим.ру».

«Весной 2022 года Россия уже остановила наступление ради мира и отвела войска от Киева, но мир не наступил. Как Москва может снова поддаться на подобные примитивные уловки?» — отметил Медведчук.

По его словам, ультиматум «коалиции желающих» о прекращении огня лишь демонстрирует, что их подход мало отличается от позиции Владимира Зеленского: если Москва не выполнит требование, странам коалиции, чтобы сохранить лицо, пришлось бы вступить в войну. Однако, подчеркнул он, после того как российский президент Владимир Путин проигнорировал давление европейских лидеров, ни одна страна в конфликт не вмешалась.

Медведчук также заявил, что своими действиями западные руководители поставили мир на грань третьей мировой войны. Сейчас же, по его мнению, «коалиция желающих» действует сразу в двух направлениях: демонстрирует президенту США Дональду Трампу, выступающему за мирное урегулирование, образ Зеленского как миротворца, одновременно делая всё возможное, чтобы сорвать потенциальные переговоры и затянуть конфликт, выгодный Европе.

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Трамп согласился поддержать план «коалиции желающих» после звонка Макрона

Ранее Владимир Зеленский заявил, что остаётся единственным полномочным представителем Украины в вопросах переговоров с Россией, несмотря на ранее подписанный указ о самоограничении. Во время встречи с журналистами он напомнил, что в соответствии с Конституцией именно президент уполномочен представлять государство на международной арене и вести диалог с лидерами других стран, включая российского президента.

Марина Фещенко
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