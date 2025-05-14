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Регион
14 мая, 08:38

В Сочи бывшая работница общепита выставила на продажу дом за три миллиарда рублей

Mash: В Краснодарском крае на продажу выставили дом за три миллиарда рублей

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

В Краснодарском крае на продажу был выставлен самый дорогой дом в регионе. За него владелица, в прошлом работавшая в муниципальном детском саду и заведении общепита, просит нескромную сумму — три миллиарда рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

  • Самый дорогой дом Краснодарского края. Фото © Telegram / Mash
    Самый дорогой дом Краснодарского края. Фото © Telegram / Mash
  • Самый дорогой дом Краснодарского края. Фото © Telegram / Mash
    Самый дорогой дом Краснодарского края. Фото © Telegram / Mash
  • Самый дорогой дом Краснодарского края. Фото © Telegram / Mash
    Самый дорогой дом Краснодарского края. Фото © Telegram / Mash
  • Самый дорогой дом Краснодарского края. Фото © Telegram / Mash
    Самый дорогой дом Краснодарского края. Фото © Telegram / Mash
  • Самый дорогой дом Краснодарского края. Фото © Telegram / Mash
    Самый дорогой дом Краснодарского края. Фото © Telegram / Mash
  • Самый дорогой дом Краснодарского края. Фото © Telegram / Mash
    Самый дорогой дом Краснодарского края. Фото © Telegram / Mash
  • Самый дорогой дом Краснодарского края. Фото © Telegram / Mash
    Самый дорогой дом Краснодарского края. Фото © Telegram / Mash

Самый дорогой дом Краснодарского края. Фото © Telegram / Mash

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Общая площадь внушительного двухэтажного здания составляет примерно 200 тысяч квадратных метров. Оно располагается в так называемой «сочинской Рублёвке» — Хостинском районе. Заплатив баснословные три миллиарда рублей новый владелец получит: два бассейна, спа-комплекс, отдельное помещение для персонала, наземную парковку и гараж. А также в распоряжении хозяина окажутся баня, терраса, сад, винный погреб, спортзал и личная охрана.

О владелице здания Наталье известно, что она является супругой одного из главных застройщиков в Сочи. Ранее она работала в гостевом доме «Торнау», после чего резко пошла на повышение до гендиректора. В 2010-м она официально устроилась в общепит с зарплатой 12,4 тысячи рублей, однако затем перешла на работу в муниципальный детский сад, где её зарплата, как утверждает канал, подскочила до 412 тысяч рублей в месяц.

Двухэтажный дом Натальи и её супруга считается самым масштабным проектом в Сочи. За последнее время его хотели приобрести около пяти семей. Но женщина вместе с мужем отклоняли предложения.

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Мария Любицкая
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