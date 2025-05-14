Запад призвали остановить идущие на Украину эшелоны с оружием

Спикер крымского парламента Владимир Константинов призвал Запад отказаться от пустых мирных инициатив и доказать стремление к урегулированию конфликта на Украине конкретными действиями — остановкой поставок оружия. Он подчеркнул, что заявления о мире со стороны Запада выглядят популистскими, и предложил им объявить о приостановке движения эшелонов с вооружением.

«В вопросе урегулирования украинского конфликта важно реальное желание мира. В этом плане совершенно популистски выглядит позиция Запада. Если они так хотят мира, пусть завтра скажут нам, что эшелоны с оружием остановлены на такой-то станции, дальше не едут», — заявил он в беседе с агентством РИА «Новости».

Константинов также отметил, что прекращение огня по всей линии фронта станет возможным только после формирования основ безопасности, учитывающих национальные интересы России.