Запад призвали остановить идущие на Украину эшелоны с оружием
Константинов заявил, что Запад должен остановить поставки оружия на Украину
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Спикер крымского парламента Владимир Константинов призвал Запад отказаться от пустых мирных инициатив и доказать стремление к урегулированию конфликта на Украине конкретными действиями — остановкой поставок оружия. Он подчеркнул, что заявления о мире со стороны Запада выглядят популистскими, и предложил им объявить о приостановке движения эшелонов с вооружением.
«В вопросе урегулирования украинского конфликта важно реальное желание мира. В этом плане совершенно популистски выглядит позиция Запада. Если они так хотят мира, пусть завтра скажут нам, что эшелоны с оружием остановлены на такой-то станции, дальше не едут», — заявил он в беседе с агентством РИА «Новости».
Константинов также отметил, что прекращение огня по всей линии фронта станет возможным только после формирования основ безопасности, учитывающих национальные интересы России.
После восстановления диалога России и США многие страны усмирили пыл в украинском вопросе: в частности, некоторые государства изменили позицию относительно помощи Киеву. Не стала исключением и Франция. Так, ранее лидер страны Макрон упомянул, что Франция передала Украине «всё, что могла». По его словам, дальнейшее наращивание поставок техники и оборудования Киеву невозможно без ущерба для собственной безопасности страны.