Прошедшей ночью по логистическим узлам ВСУ был нанесён сокрушительный удар. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своём телеграм-канале.

«В Одесской области взрывы звучали в районе контейнерного терминала порта Черноморск (Ильичёвск). В Харьковской области удары были нанесены в районе Купянска». — пояснил военкор.

Военкор уточнил, что удары были нанесены по объектам в Сумской, Харьковской, Житомирской, Киевской и Одесской областях. В частности, военкор отметил взятие под контроль населённого пункта Малиновка. В дальнейшем это должно позволить Армии России расширить контроль над участком дороги Красноармейск — Константиновка.