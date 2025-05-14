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Регион
14 мая, 08:42

Российские войска нанесли удар по логистическим узлам ВСУ в пяти областях

Военкор Поддубный: Российские войска нанесли удар по логистическим узлам ВСУ

Военнослужащий. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Военнослужащий. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Прошедшей ночью по логистическим узлам ВСУ был нанесён сокрушительный удар. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своём телеграм-канале.

«В Одесской области взрывы звучали в районе контейнерного терминала порта Черноморск (Ильичёвск). В Харьковской области удары были нанесены в районе Купянска». — пояснил военкор.

Военкор уточнил, что удары были нанесены по объектам в Сумской, Харьковской, Житомирской, Киевской и Одесской областях. В частности, военкор отметил взятие под контроль населённого пункта Малиновка. В дальнейшем это должно позволить Армии России расширить контроль над участком дороги Красноармейск — Константиновка.

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Ранее сообщалось, что ВСУ вновь предприняли попытку подобраться и взять в кольцо Глушковский район в Курской области. Данная операция задумывалась Киевом для получения преимущества на переговорах с Москвой.

Мария Любицкая
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