«Никому не будет нужен»: Глава «Деловой России» рассказал Юнашеву о судьбе McDonald’s в РФ
Репик считает, что McDonald’s в России никому не нужен и его возвращения не ждут
Глава «Деловой России» Алексей Репик высказался о возвращении McDonald’s (Макдоналдса) на территорию России. По словам политика, если предприятие не вернётся в течение двух лет, то просто не выдержит конкуренции и станет неактуальным для российского потребителя.
«Если ещё пару лет «Макдональдс» не вернётся, то он уже не вернётся», — заявил Репик в беседе с корреспондентом Кремлёвского пула Александром Юнашевым.
Глава «Деловой России» Алексей Репик высказался о возвращении McDonald’s (Макдоналдса) на территорию России. Видео © Telegram / Юнашев LIVE
Глава «Деловой России» также отметил, что в России есть множество предприятий, которые намного лучше американского фастфуда. В заключение Репик заявил, что любая зарубежная компания, которая решила уйти из РФ, сможет при желании вернуться.
Ранее сообщалось, что ушедшие из России бренды Christian Dior и Rolex зарегистрировали новые товарные знаки в Роспатенте. Обе компании закрыли свои предприятия на территории нашей страны в 2022 году из-за начала специальной военной операции.
Telegram / Юнашев LIVE