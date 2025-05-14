«Никому не будет нужен»: Глава «Деловой России» рассказал Юнашеву о судьбе McDonald’s в РФ

Глава «Деловой России» Алексей Репик высказался о возвращении McDonald’s (Макдоналдса) на территорию России. По словам политика, если предприятие не вернётся в течение двух лет, то просто не выдержит конкуренции и станет неактуальным для российского потребителя.

«Если ещё пару лет «Макдональдс» не вернётся, то он уже не вернётся», — заявил Репик в беседе с корреспондентом Кремлёвского пула Александром Юнашевым.

Глава «Деловой России» Алексей Репик высказался о возвращении McDonald’s (Макдоналдса) на территорию России. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

Глава «Деловой России» также отметил, что в России есть множество предприятий, которые намного лучше американского фастфуда. В заключение Репик заявил, что любая зарубежная компания, которая решила уйти из РФ, сможет при желании вернуться.