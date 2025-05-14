Сумка с миллионом: В Шереметьево задержали самого богатого «молочника» Саратовской области

В Шереметьево задержали одного из самых состоятельных представителей молочной отрасли Саратовской области. Он пытался нелегально вывезти крупную сумму денег — примерно 1,6 млн рублей — в Катар, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, 10 мая сотрудники таможни остановили руководителя АО «Племзавод «Трудовой» Айдара Байзульдинова с сумкой, в которой, как оказалось, находился 1 миллион 625 тысяч рублей наличными. Декларация на эту сумму отсутствовала. За нарушение бизнесмену грозит до двух лет тюремного заключения. Сам Айдар Байзульдинов отказался комментировать инцидент.

Примечательно, что предприятие под управлением Байзульдинова является одним из лидеров отрасли: в 2023 году оно вошло в топ-30 производителей молока. Впечатляют и финансовые результаты за 2024 год: выручка составила 3,8 млрд рублей, а чистая прибыль достигла почти 600 млн рублей.