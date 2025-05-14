Банк потребовал от москвички привести в офис ребёнка для разморозки счёта
«Известия»: Банки начали требовать присутствие близких для разморозки счёта
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Для разблокировки замороженного от мошенников счёта банки начали требовать присутствие родственников в офисе. Такие ситуации могут происходить при нетипичных ситуациях, например, в случае с клиентами пенсионного возраста. Об этом сообщают «Известия».
По словам клиентки одного из московских банков, ей приостановили перевод денег на свой счёт в другой финансовой организации. Затем поступил звонок от сотрудника банка. После разговора с ним ей и вовсе заморозили доступ к счёту. Для разморозки нужно были лично прийти в отделение, однако и там возникли трудности. Сотрудники банка потребовали от клиентки прийти к ним вместе с сыном.
Ранее Life.ru объяснял, как распознать мошенника, который подделывает голос близкого человека. В любой подозрительной ситуации надо попросить собеседника назвать заранее придуманный семейный пароль. Эксперты предупреждают, что до конца года с дипфейк-атаками столкнётся каждый второй россиянин.