Банк потребовал от москвички привести в офис ребёнка для разморозки счёта

Для разблокировки замороженного от мошенников счёта банки начали требовать присутствие родственников в офисе. Такие ситуации могут происходить при нетипичных ситуациях, например, в случае с клиентами пенсионного возраста. Об этом сообщают «Известия».

По словам клиентки одного из московских банков, ей приостановили перевод денег на свой счёт в другой финансовой организации. Затем поступил звонок от сотрудника банка. После разговора с ним ей и вовсе заморозили доступ к счёту. Для разморозки нужно были лично прийти в отделение, однако и там возникли трудности. Сотрудники банка потребовали от клиентки прийти к ним вместе с сыном.