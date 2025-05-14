Бывший финдиректор «РАО ЭС Востока» Яковлев покончил с собой накануне приговора
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Алексей Яковлев, ранее занимавший посты финдиректора и первого замгендиректора ПАО «РАО ЭС Востока», свёл счёты с жизнью 12 мая. Его адвокат Маргарита Куделинская сообщила, что это произошло накануне вынесения приговора по его делу. Защитник сообщила, что не обладает информацией о деталях трагедии.
Известно, что бывший топ-менеджер обвинялся в пособничестве и подстрекательстве к растрате в особо крупном размере (ст. 33, 160 УК РФ). По данным следствия, в период с 2009 по 2015 год группа лиц, в том числе Яковлев, присвоила 687 млн рублей компании. Согласно версии правоохранителей, хищение осуществлялось посредством заключения фиктивных договоров на якобы оказанные услуги и оформления благотворительных пожертвований.
В пресс-службе суда подчеркнули, что оглашение приговора по делу Яковлева изначально должно было состояться 12 мая, но было перенесено на 15 мая.
Ранее стало известно, что Тверской суд Москвы заочно приговорил экс-владельца Международного промышленного банка Сергея Пугачёва к 14 годам колонии общего режима. Бизнесмен признан виновным в растрате более 28 миллиардов рублей и злоупотреблении полномочиями.