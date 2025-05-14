Бывший финдиректор «РАО ЭС Востока» Яковлев покончил с собой накануне приговора

Алексей Яковлев, ранее занимавший посты финдиректора и первого замгендиректора ПАО «РАО ЭС Востока», свёл счёты с жизнью 12 мая. Его адвокат Маргарита Куделинская сообщила, что это произошло накануне вынесения приговора по его делу. Защитник сообщила, что не обладает информацией о деталях трагедии.

Известно, что бывший топ-менеджер обвинялся в пособничестве и подстрекательстве к растрате в особо крупном размере (ст. 33, 160 УК РФ). По данным следствия, в период с 2009 по 2015 год группа лиц, в том числе Яковлев, присвоила 687 млн рублей компании. Согласно версии правоохранителей, хищение осуществлялось посредством заключения фиктивных договоров на якобы оказанные услуги и оформления благотворительных пожертвований.

В пресс-службе суда подчеркнули, что оглашение приговора по делу Яковлева изначально должно было состояться 12 мая, но было перенесено на 15 мая.